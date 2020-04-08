محافظ أسيوط يتفقد ورش تصنيع صناديق القمامة من الخردة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأربعاء، ورش مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، لمتابعة أعمال إعادة تصنيع مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية، وتحويلها إلى صناديق قمامة مختلفة الأحجام بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع شوارع وميادين المحافظة، ومن إنتاج معلمي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ، إلى إنه يجري توزيع الصناديق على الأحياء، لوضعها في الميادين وأماكن التجمعات السكنية المختلفة والحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، لافتًا إلى أهمية تدريب الطلاب على رفع قدراتهم وخبراتهم للاستفادة منها في سوق العمل لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.