محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 855 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 21 حالة دخلت العناية المركزة منها سبع حالات حرجة.
وأوضح أن 743 إصابة بالفيروس تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات ، مشيرا إلى أن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي .
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 6 حالات كانت مصابة بكورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 111 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 855 حالة في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.