ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 855 حالة في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 855 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 21 حالة دخلت العناية المركزة منها سبع حالات حرجة.

وأوضح أن 743 إصابة بالفيروس تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات ، مشيرا إلى أن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي .

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 6 حالات كانت مصابة بكورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 111 حالة.