ارتفاع الإصابات بكورونا في النمسا إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 ألفا و840 إصابة و273 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة في يوم واحد بالبلاد وبلغت الوفيات في العاصمة فيينا 58 حالة فيما تعافى 4 آلاف و512 شخصا.

وأشار البيان إلى تلقي 1096 شخصا العلاج بالمستشفيات منهم 267 مصابا في وحدات العناية المركزة.

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ومن جانبه، قال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي في تصريحات اليوم الاربعاء إن الزيادة اليومية في الإصابات حاليا بلغت 2.56 في المئة معتبرا أن المؤشر مطمئن لافتا إلى أن معدلات النمو كانت أكثر من 40 في المائة في الأيام القليلة الماضية.

ووصف الوزير معدلات النمو الحالية بأنها "نجاح كبير" لليوم الرابع على التوالي حيث كان عدد المتعافين من الفيروس أكبر بكثير من الإصابات الجديدة.

وناشد الوزير المواطنين بالحفاظ على البقاء في المنزل في عطلة عيد الفصح قائلا "علينا الآن أن نواصل الإجراءات حتى لا نعرض هذا التطور الإيجابي للخطر".