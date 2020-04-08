حبس عصابة تصنيع الإستروكس بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المقطم، اليوم الأربعاء، بحبس شخصين لقيامهما بتكوين عصابة لتصنيع الاستروكس، بمنطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت تحريات ومعلومات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، أفادت بقيام شخصين عاطل مقيم بالجيزة، سائق - مقيم بسوهاج بتصنيع مادة الأستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد خيري، معاون مباحث القسم، من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على المضبوطات التالية كمية من مخدر الأستروكس وزنت 4 كيلو جرام، 6 زجاجات تحوي مادة الأسيتون، و2 علبة بودر (خاصة بألعاب الجيم)، و4 زجاجات مبيد حشري، و3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، سيارة ملاكي ملك والد العاطل أمام العقار محل الضبط.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة .

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، إلى النيابة العامة.