"الانفجار العنقودي"… مريض واحد يصنع "كارثة كورونا" في كوريا الجنوبية

رصد تقرير لوكالة "رويترز" مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد، في العالم، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ"الانفجار العنقودي"، الذي تسبب فيه المريض رقم 31، يمثل المرحلة الأخطر في انتشار الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكر التقرير أن كوريا الجنوبية، تعد نموذجا لـ"الانفجار العنقودي"، الذي جعل الدولة تسجل آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الانفجار بدأ من كنيسة مدينة "دايغو"، التي جعلت كوريا الجنوبية في غضون أيام لديها أعلى حصيلة مصابين بالفيروس، خارج الصين، في ذلك الحين.

ويقول التقرير: "في 20 يناير جانفي وصلت سيدة صينية إلى مطار إنشوان الدولي في كوريا الجنوبية، قادمة من مدينة ووهان الصينية، وتم عزلها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض، لكن خلال 4 أسابيع من ذلك التاريخ لم يحدث انتشار كبير في كوريا الحنوبية، وكان عدد الحالات المصابة 30 حالة فقط".

لكن الوضع تغير بصورة كارثية بعدما تم رصد المريض رقم 31، التي تعرضت لحادث مروري في مدينة "دايغو" في 6 فيفري، وخلال وجودها في المستشفى قامت بزيارة كنيسة المدينة مرتين يوم 9 ويوم 16 فيفري، وفي 17 فيفري خضعت السيدة لاختبار كورونا، بعدما ظهرت عليها أعراض حمى، وفي اليوم التالي أعلنت السلطات الكورية الجنوبية تسجيل المصاب رقم 31، وخلال أيام تم اكتشاف مئات المصابين بالفيروس في المناطق التي زارتها تلك السيدة.

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وسجلت مراكز السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية 9300 شخص، قاموا بزياة المناطق التي زارتها تلك السيدة خلال الأيام التي سبقت إعلان إصابتها بالفيروس، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنه تم تأكيد إصابة 1200 شخص منهم، في وقت لاحق.