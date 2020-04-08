وزير الإقتصاد الفرنسي : فرنسا ستشهد في 2020 أسوأ ركودٍ إقتصادي منذ عام 1945

وكالات - حذر وزير الإقتصاد الفرنسي، برونو لومير اليوم، الإثنين 6 أفريل 2020، بأن فرنسا ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود إقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وقال لومير خلال جلسة إستماع أمام لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945، كان في 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ 2,2- في المائة"، مضيفا "يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة -2,2%" هذه السنة.
وتابع "مرد ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها" مع توقف العديد من القطاعات عن العمل بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات سعيا لإحتواء تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت الحكومة قد قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف مارس، أن يصل الإنكماش الإقتصادي إلى 1% هذه السنة، لكن برونو لومير أشار بعد أيام إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.
وحسب أرقام معهد "إينسي"، فإن شهرا من الحجر المنزلي يكلف فرنسا حوالي ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام، وكلفة شهرين حوالي ست نقاط.
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