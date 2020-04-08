نقلت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام ألمانية بأن حريقا اندلع اليوم الأربعاءفي قصر برلين.
وأعضاء إدارة إطفاء الحرائق في برلين عن اندلاع حريق داخلقصر المدينة ، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية.
وأكدت إدارة إطفاء الحرائق أن شخص واحدا أصيب جراء الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في قصر المدينة وسط برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.