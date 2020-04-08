اندلاع حريق في قصر المدينة وسط برلين

نقلت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام ألمانية بأن حريقا اندلع اليوم الأربعاء في قصر برلين. في قصر برلين. وأعضاء إدارة إطفاء الحرائق في برلين عن اندلاع حريق داخل قصر المدينة ، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية. قصر المدينة ، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق أن شخص واحدا أصيب جراء الحريق.

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