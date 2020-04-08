العاهل المغربى يعين وزيرا جديدا للثقافة والشباب والرياضة

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم عثمان فردوس وزيراً جديداً للثقافة والشباب والرياضة ، خلفاً لحسن عبيابة الذى أعفى من مهامه، بعد أن كان يشغل أيضا منصب الناطق الرسمى باسم الحكومة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كلف العاهل المغربى الملك محمد السادس، السعيد أمزازى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى، بمهام الناطق الرسمى باسم الحكومة.
جاء ذلك خلال استقبال الملك محمدالسادس، مساء اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكى بالدار البيضاء، لكل من السعيد أمزازى وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى.
كما عين العاهل المغربى، طبقا لأحكام الفصل 47 من دستور البلاد، وباقتراح من رئيس الحكومة، عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة.
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