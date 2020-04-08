البحرين: المملكة ستنتصر على كافة التحديات بالروح الوطنية ومجتمع واعى

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بأن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها البحرين كان لها الدور الكبير فى استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل

للضرورات المعيشية للجميع، مشيرا إلى أن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائمة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، نوه الأمير سلمان بن حمد، بأن ما تحقق من نجاحات للعمل من المنزل جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من بنيةٍ تحتية متطورة للاتصالات استثمرت فيها البحرين وتميزت بها عبر عقود طويلة، مضيفاً بأنه سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية.