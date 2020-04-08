وباء كورونا.. آخر الأخبار وأحدث الأرقام والمستجدات

يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما يزيد على 82 ألف شخص حول العالم، علما أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة.

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بلغ 1184 أي بزيادة 64 حالة في غضون 24 ساعة.

- المكسيك تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عددالوفيات إلى 141.

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- توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور

الوباء.

- الصين تعلن عن 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أعلنت وزيرة الصحة المصرية أن مصر سجلت 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1450 حالة.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

- فرنسا تعلن عن تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328

- وزارة الصحة السعودية تعلن 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41. وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795.

- أعلن وزير الصحة التركي 76 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 725.