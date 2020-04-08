ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا بالكويت لـ111 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح شفاء 6 حالات جديدة من كورونا. ليرتفع إجمالي الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا 111 حالة شفاء. وفي اخر إحصائية امس أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع إجمالي الإصابات الى 743 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أشاد بالدور المهم الذي تقوم به الفرق الطبية، والمساندة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وقال في تغريدة له انهم لم يضعوا نصب أعينهم إلا واجب

علاج المرضى، وتوجيه الأصحاء حتى لا تصطادهم شباك الوباء.

واعرب عن تقديره الشديد لما يقومون به من عمل وطني وانساني رائع. من ناحية أخرى أرسلت كوبا 130 طبيبا وممرضا إلى الكويت للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا بناء على طلب الكويت وفقا لجريدة الجريدة، والأمر نفسه بالنسبة لبنغلاديش والهند وفقا للراي التي كشفت أيضا أن وزارة الصحة

خاطبت أكثر من دولة للاستعانة بأطباء وممرضين ولم يستجيب للطلب سوى هاتين الدولتين.

وفي اطار الجهود اللوجستية أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس عن العمل على توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء مخصصة للعمالة الوافدة المقيمة بالبلاد خلال الأيام القادمة وذلك لاحتواء ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت الفارس في بيان صحفي إن المحاجر ستكون في الجهراء وجنوب الصباحية والعبدلي وستتضمن مهاجع مخصصة لمبيت العمال وفق الاشتراطات الصحية والوقائية بالاضافة الى تجهيز منطقة لعمليات الفحص والكشف الطبي للاطلاع على حالتهم الصحية ومتابعتهم.