ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند إلى 5194

سجّلت الهند اليوم 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد المصابين إلى 5194.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات إلى 149 حالة، مضيفة أن أكثر من 400 شخص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

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