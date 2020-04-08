طقس الأربعاء.. جو حار مع سحب كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية،بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا في السهول الشمالية والوسطى، والأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس. وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية في السواحل الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشمالية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.

كما ستهم سحب كثيفة غرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار ضعيفة. عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محتملة ومحلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وستهب شرقية بمنطقة طنجة، ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 14 و19 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و 23 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و24 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسواحل، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 28 و 34 درجة بالسهول الداخلية الشمالية، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و38 درجة داخل سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا في باقي سواحل المحيط الأطلسي.