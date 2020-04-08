شرعت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي ميدلت، يوم الثلاثاء، في استعمال طائرات بدون طيار من نوع “الدرون” لمراقبة ورصد مخالفي حالة الطوارئ.

وحسب مصادر محلية، فإن عملية المراقبة انطلقت في منطقة سوق الجمعة، حيث ظهر عنصرين من الدرك الملكي، وهما يستعملان طائرات “الدرون”، التي ستسهل عمليات الرصد.

وتستمر حالة الطوارئ الصحية، التي صادق عليها مجلس الحكومة، والتي تندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-« كوفيد 19″، إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، أمس الأحد، توقيف، وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية في إطار مكافحة نشر الأخبار الزائفة، وضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية، لمكافحة وباء كورونا المستجد، وذلك منذ فرضها من طرف السلطات العمومية في المملكة.