طنجة..توقيف شخص للإشتباه في إهانته لمسؤول أمني وخرقه الحجر الصحي

تمكنت العناصر الأمنية، يوم الثلاثاء، بطنجة، من توقيف شاب للاشتباه في خرقه لحالة الطوارئ الصحية، وإهانته لرئيس الدائرة الأمنية التاسعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما، غادر منزله من دون وثيقة التنقل الاستثنائية، إذ عندما طلب منه رئيس الدائرة الأمنية التاسعة الذي كان مرفوقا بأفراد من القوات العمومية، وثيقة التنقل، قام المشتبه فيه بإهانته.
ونقل المشتبه فيه إلى مقر الدائرة الأمنية التاسعة، للتحقيق معه في ظروف وملابسات الواقعة.
وكانت العناصر الأمنية قد أوقفت يوم الثلاثاء، 3 أشخاص بسبب خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية، في كل من حي “الشوك” و”بنكيران”.
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