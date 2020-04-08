مقتل 40 حوثياً خلال تقدم جديد واستراتيجي للقوات الحكومية شمال البيضاء

الأربعاء 8 أبريل 2020

قتل 40 حوثياً على الأقل في شمال البيضاء، وسط اليمن، خلال تقدم جديد واستراتيجي للقوات الحكومية.



وفي التفاصيل، حققت القوات الحكومية تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح،إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإنقلابية نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء.

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وأكد أن أبطال القوات الحكومية مسنودين بطيران تحالف دعم الشرعية تمكنوا من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسله جبال البياضفي جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وأضاف بأن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو خمس غارات مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء وتمكنت من تدميرها.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تعمل على انتزاع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، حتى انتزعت حتى الان ما يقارب ٥٠ لغمًا.. مشيراً إلى أن العملية العسكرية ما تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش.

وحول خسائر المليشيات الحوثية، أكد اللواء مفرح، أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران أبطال القوات الحكومية وغارات مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات العدو، مؤكداً أن مثلهم قُتلوا يوم أمس بذات الطريقة، ناهيك عن أعداد من الجرحى والخسائر الأخرى الكبيرة في المعدات القتالية.