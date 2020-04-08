التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

الأربعاء 8 أبريل 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت، اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب.

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية