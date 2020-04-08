- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت، اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يستهدف تجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.