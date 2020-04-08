شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الوضع العسكري في محافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 تمكنت قوات الجيش من استعادة عددا المواقع قرب عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع للمليشيا شرقي مديرية الحزم. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. وأكدت أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق البرش والجدافر واللبنات. وأشارت إلى أن المواجهات بين القوات الحكومية والمليشسيا مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

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