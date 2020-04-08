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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تعافي 11 حالة من المصابين بكورونا في الكويت والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
ارتفعت حالات الشفاء بفيروس كورونا المستجد في الكويت.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 111 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 743 حالة.
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