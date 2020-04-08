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إعلان تعافي 11 حالة من المصابين بكورونا في الكويت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 8 أبريل 2020

ارتفعت حالات الشفاء بفيروس المستجد في الكويت.

 

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 111 حالة.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 743 حالة.

 

 

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