شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ15 غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي الحزم وخب والشعف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد مختلف جبهات الجوف اليوم مواجها عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.

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