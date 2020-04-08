الحوثية تستهدف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

الأربعاء 8 أبريل 2020

استهدفت مليشيات الحوثي لموالية لإيران القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.



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وذكرت مصادر ميدانية أن المليشيات استهدفت القرى السكنية في مناطق متفرقة من الدريهمي، مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف.

وأكدت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أنها باشرت بالرد على مصادر النيران الحوثية وتمكنت من إخمادها، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تتعمد قصف واستهدف الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من الحديدة بشكل هستيري، في خرق واضح منها للهدنة الأممية واستهتار بحياة المدنيين الأبرياء، في ظل صمت وتجاهل أممي لتلك الانتهاكات اليومية