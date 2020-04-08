شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:12 صباحًا, 8 أبريل 2020 م
أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الأحد، دخول مجموعة من سفنها الحربية، إلى الخليج العربي، بعد تداول صور لها. وقالت البحرية في بيان مقتضب، إن سفنها عبرت مضيق هرمز باتجاه الخليج، في الثالث من شهر أبريل الحالي.
ولم يكشف البيان أية تفاصيل إضافية حول هذه السفن أو مهمتها، غير أنها تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق.
وهدد “ترامب”، السلطات الإيرانية بدفع “ثمن باهظ” إن وقعت هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية أو منشآتها بالمنطقة.
وتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى، وإعادة فرض عقوبات عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات عسكرية مفاجئة.. سفن أمريكية تعبر مضيق هرمز باتجاه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.