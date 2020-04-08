شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا ترتفع إلى 8672 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 8672 حالة.
ووفقا لحسابات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ16% خلال يوم واحد.
ولفتت الوكالة إلى أن 660 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها.
كما سجلت البلاد خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 63 حالة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 580 حالة
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