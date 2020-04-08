شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحمّل النظام السوري مسؤولية استهداف المستشفيات والمدارس في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

حمّلت المملكة المتحدة اليوم النظام السوري استهداف المشافي والمدارس بالقصف وسقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء في محافظة إدلب السورية. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، بتصريح اليوم تعليقًا على تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بخصوص سوريا، :"إن ذلك التقرير رأى من المرجح جداً أن نظام بشار الأسد الوحشي وداعميه استهدفوا المشافي والمدارس بالقصف وقتلوا وأصابوا سوريين أبرياء بمحافظة إدلب السورية، مجددًا تحميل النظام وداعميه مسؤولية تلك الأفعال الشنيعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تحمّل النظام السوري مسؤولية استهداف المستشفيات والمدارس في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.