شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجّل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت سلطنة عمان اليوم 48 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - ١٩).
وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة وصل إلى 419 حالة وحالتي وفاة، مشيرةً إلى شفاء 72 حالة.
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