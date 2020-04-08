شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجّل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان اليوم 48 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - ١٩). وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة وصل إلى 419 حالة وحالتي وفاة، مشيرةً إلى شفاء 72 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تسجّل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.