روسيا تستعد للوصول إلى ذروة وباء كورونا خلال أسبوعين

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وأضافت، "وبعد ذلك سنبقى لوقت ما فى مرحلة الذروة ومن ثم سنتوجه إلى الاتجاه المعاكس (فى المنحنى الوبائي)"، موضحة أن الهبوط من هذه المرحلة سيتطلب نفس الوقت الذى استغرقته عملية الوصول إلى الذروة.
وتابعت، "من المفترض أننا سنبقى فى مرحلة الذروة حتى الثلث الأول من يونيو أو أواسط ذلك الشهر، فى حال عدم تغير سيناريو تطور العملية الوبائية فى بلدنا".
وسجلت فى روسيا حتى اليوم الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين فى موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.
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