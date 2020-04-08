شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 76 يوما في العزل .. الصين تسمح للأشخاص بمغادرة ووهان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مدينة ووهان الصينية السماح للناس بمغادرتها اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

وعزلت الصين المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى وربما مميت.

وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء بخمسين دقيقة وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا.

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وقالت عاملة مهاجرة تُدعى ليو شياو مين لرويترز فيما كانت تقف بجوار حقائبها في محطة قطارات هانكو في ووهان قبل أن تغادر في طريقها إلى مدينة شيانجيانج "سعيدة للغاية، سأعود إلى بلدتي اليوم".

وسرعان ما أصبح موضوع انتهاء العزل في ووهان الأكثر رواجا على موقع وويبو الصيني الشبيه بتويتر وكتب مشاركون تعليقات مثل "مرحبا بعودة ووهان".

وقال تلفزيون الصين نقلا عن هيئة السكك الحديدية إن 55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم الأربعاء وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.