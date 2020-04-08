شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 111 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأربعاء تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 2369 حالة. وقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة غلى 30 حالة.

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