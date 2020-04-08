اجراءات مشددة حول مواقع نفطية بالبصرة واعتقال عناصر امن على خلفية استهداف هاليبرتون

كشف مصدر امني، عن اتخاذ اجراءات امنية مشددة حول مواقع نفطية في البصرة، فيما اشار الى اعتقال عناصر امن على خلفية استهداف شركة هاليبرتون النفطية الاميركية اول امس الاثنين.

وقال المصدر ان "إجراءات مشددة اتخذت حول مواقع نفطية في البصرة توجد فيها شركات، أو عاملين أميركيين وأجانب بشكل عام، في الزبير والقرنة والبرجسية ومناطق أخرى نفطية بالمحافظة".

واضاف "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا بالقصف الذي استهدف شركة هاليبرتون النفطية الأميركية بالمحافظة فجر الاثنين الماضي، حيث تخضع عدة كاميرات مراقبة للمراجعة لرصد العربات التي نصبت قواعد الصواريخ"، مشيرا الى انه "بعد العثور عن منصة الصواريخ، تم احتجاز ضباط وعناصر أمن للتحقيق معهم بشأن تقصيرهم في منع الهجوم".

وتابع ان "الهجوم يحمل بصمات واضحة لفصائل مسلحة ناشطة بالبصرة"، مشيراً إلى ان "قاعدة الصواريخ التي عثر عليها تعود لأحد تلك الفصائل".

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واكد "وجود مخاوف من أن يكون استهداف الشركة الأميركية توسعة في رقعة الاستهدافات التي تنفذها فصائل مسلحة لمصالح أميركية وشركات عاملة بالعراق، لذا تم اتخاذ إجراءات مشددة حول المواقع النفطية التي تعمل بها شركات أو عمال أميركيين".

يذكر ان صواريخ كاتيوشا سقطت اول امس الاثنين، قرب الحقول النفطية في البرجسية ب‍البصرة والتي تعمل فيها شركة هاليبرتون النفطية الاميركية.

فيما اكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، العثور على 11 صاروخا لم تطلق نحو الحقول النفطية، لافتة الى انها العناصر الخارجة عن القانون التي أقدمت على ذلك.