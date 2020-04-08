صحة النجف تسجل 24 اصابة جديدة بكورونا وتصدر بيانا حول ذلك

اصدرت دائرة صحة النجف، الاربعاء، بيانا بعد تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة. وقال مدير عام الصحة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاربعا"، مبينا ان "ذلك جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 170 فحصا مختبريا". واضاف ان "الحالات المصابة توزعت كما يلي: -ست حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف- المشخاب -خمس حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف- الكوفة - البراكية - خمس حالات ملامسة لحالة موجبة / مناطق متفرقة من المحافظة - اربع حالات ملامسة لحالة موجبة /الكوفة - حي ميسان Advertisements - اربع حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف - حي الوفاء واكدت ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في على النحو التالي:- 253 اصابة 92 شفاء 5 وفاة واكد "اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات للمصابين والملامسين"، داعيا "جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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