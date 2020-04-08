تسجيل 14 اصابة جديدة بمرض كورونا في اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في محافظة أربيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه "تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل، لـ 9 نساء، و4 رجال وطفل واحد".
وأضافت، أن "الحالات سجلت في كل من أحياء، سيداوا، روشنبيري، بيشمركة، زين ستي، زانكو، ماموستايان"، موضحة أن "غالبيتهم من الملامسين للمصابين في العزاء الذي تم إقامته في حي كاريزان في مركز المدينة".
وكانت وزارة الصحة في الإقليم أعلنت امس الثلاثاء، عن تسجيل خمسة مصابين آخرين بفيروس كورونا في أربيل، وهم امرأة في قرية (كاني كله) وامرأتان ورجل وطفل في حي (94 باداوا) وجميع هؤلاء حضروا مجلسي العزاء في حي كاريزان بأربيل. كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في دهوك. وبهذا يبلغ مجموع المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان 288 مصاباً، شفي 105 منهم وتوفي ثلاثة فقط.
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