بالفيديو شاب ينجح بتصنيع سيارة مستوحاة من الالعاب الالكترونية

لفترة استمرت قرابة الشهرين من العمل نجح الشاب ابراهيم بتصنيع هذه السيارة التي استوحى فكرة تصميمها من احدى الالعاب الالكترونية، ابراهيم استثمر فترة حظر التجوال وقام بشراء المواد اللازمة لانجاز ما وصفه بمشروع التحديإبراهيم الذي ما زال طالبا في كلية التربية نجح في صنع هذه السيارة رغم ان تخصصه في الكلية لا علاقة له بمهنة الميكانيك لكنه اعتمد على ما اكتسبه من مهارة اثناء عمله مع والده في محل تصليح السيارات، وما يتمتع به ابراهيم من خبرة في هذا المجال دعا ببعض زملائه الى التاكيد على ضرورة دعم هكذا طاقات شابة وعدم اهمالها

ويعتبر ابراهيم ان نجاحه في تصنيع هذه السيارة التي مثلت له تحديا داخلي مع نفسه ربما ستحفزه على المضي بمشاريع اخرى اكثر اهمية وفائدة للمجتمع

