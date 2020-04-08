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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا يسرق أردوغان أموال شعبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
أنقرة - الخليج 365
كشفت تقارير إعلامية، عن كيفية قيام أردوغان بسرقة أموال شعبه.
وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن الرئيس التركي رجب أردوغان مستعد لإثارة المشكلات مع كل من يفضح أقواله وأفعاله.
وفي أحدث نوبات هياجه، قرر رفع دعوى جنائية على مذيع شبكة فوكس تي في الأمريكية فاتح برتقال، بدعوى أنه نشر أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأناضول الحكومية أمس.
كما أوعز رجل تركيا المريض إلى الجهة المسؤولة عن البنوك التركية بمقاضاة «برتقال» للأسباب المزعومة نفسها.
وكان أردوغان قرر الإثنين إحياء قانون الضريبة الوطنية الذي سُنّ لتمكين الحكومة التركية أثناء حرب الاستقلال في عام 1921 من مصادرة 40% من الأغذية والملابس والآليات من السكان.
وأعلن أردوغان أنه قرر اللجوء لهذا القانون لشن حملة وطنية للتضامن خلال اجتياح فايروس كورونا الجديد لبلاده.
أما جُرم «برتقال» فيتمثل في أنه تساءل في تغريدة على حسابه في «تويتر»: ماذا يحدث لو استخدمت حكومة أردوغان هذا القانون لتصادر أموال ومدخرات الشعب في البنوك، بدعوى أن تركيا تمر بأوقات صعبة؟
وأضاف: ماذا لو قالت الحكومة إنها ستعيد تلك الأموال لأصحابها بعد انتهاء الجائحة؟ وزاد: بكل أسف لا أستطيع أن أجزم بأن ذلك لن يحدث
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