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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولادة طفلين سليمين لمصابتين بكورونا في بيرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مستشفى في ليما، عاصمة بيرو، الثلاثاء، إن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وضعتا طفلين وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.
وقال الطبيب كارلوس ألبريتك: "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين، وأن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.
وأضاف: "الأطباء يؤيدون بقاء المرأتين مع رضيعيهما، فهذا وباء عالمي جديد وليست لدينا خبرة به، لدى الصين وإيطاليا بعض المنشورات التي تتضمن توصيات للرضاعة الطبيعية، وانتقال العدوى عن طريق لبن الأم لم يتأكد".
لكنه أشار إلى أنه في حال كانت الأم تعاني من أعراض شديدة للمرض فإن الوضع سيختلف، وفي هذه الحالة سيتم الفصل بين الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم.
وسجلت بيرو 2954 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و107 وفيات حتى الآن وأعلنت تعافي 1301 شخص.
وفي فبراير/شباط الماضي، أثار مسعفون في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، الحديث عن انتقال محتمل للفيروس من الأم إلى الجنين بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.
لكن دورية "لانسيت" العلمية نشرت في الشهر نفسه دراسة شملت 9 نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا، وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى "كوفيد-19" من الأم إلى الطفل.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات حديثي الولادة اللاتي أثبتت الفحوص إصابتهن بالفيروس على العناية بأطفالهن وإرضاعهن رضاعة طبيعية بشرط التزامهن بتدابير صارمة للصحة العامة.
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