لا إصابات معلنة بكورونا في كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.



وذكرت المنظمة أنها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من وزارة الصحة وأن كوريا الشمالية لديها القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمل بالعاصمة بيونج يانج.

وقال ممثل منظمة الصحة في كوريا الشمالية، إدوين سلفادور: "حتى 2 أبريل/نيسان، أجريت فحوص على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا، ولا تقرير يفيد بوجود إصابات هناك 509 أشخاص في الحجر وهم أجنبيان و507 مواطنين".

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وأضاف "منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، كان 24842 شخصا قد خرجوا من الحجر الصحي ومن بينهم 380 أجنبيا".

وتابع أن منظمة الصحة أُبلغت أن كوريا الشمالية تسلمت مواد لاستخدامها في فحوص "بي سي آر" لتشخيص المرض من الصين في يناير/كانون الثاني، وأرسلت المنظمة إمدادات من المعدات الوقائية.

ويشير الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا على مستوى العالم تقترب من 1.3 مليون حالة مسجلة رسميا إلى جانب 72614 وفاة في نحو 206 دول ومنطقة باستثناء كوريا الشمالية وليسوتو وطاجيكستان وتركمانستان واليمن على ما يبدو.

وشددت كوريا الشمالية التدابير الحدودية وفرضت إجراءات حجر، وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في مارس/آذار، إن كوريا الشمالية وضعت جيشها في العزل لنحو 30 يوما وإنها استأنفت التدريبات في الآونة الأخيرة.

وقال دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونج يانج لدى الأمم المتحدة: "نحن في عزل عام، نتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس، ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات".