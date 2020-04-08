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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: أمن الصحة العامة العالمي يتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا وقيادة منسقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إنه من الواضح أن أمن الصحة العامة العالمي يتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا وقيادة منسقة.. أكثر بكثير مما كان عليه الحال من قبل.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: يجب على المجتمع الدولي أن يكون قادرًا على العمل بحزم وبشكل مشترك في هذا المجال.
وتابع: من السابق لأوانه استنتاج العواقب الطويلة الأمد والعميقة لأزمة "كوفيد 19" العالمية.. لكن من الواضح أن العالم لم يكن مستعدًا له والكثير من الأمور عليها أن تتغير بطرق جوهرية
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