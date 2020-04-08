تعرف على حالة جونسون مع كورونا بالعناية المركزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الدولة لشؤون الصحة البريطاني، إدوارد أرجار، الأربعاء، إن رئيس الحكومة، بوريس جونسون، حالته مستقرة في ثاني أيامه داخل العناية المركزة بعد المضاعفات التي لحقت به نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح أرجار، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن رئيس الوزراء في حالة مستقرة والمستشفى ساعده بالأكسجين، لكنه لم يوضع على جهاز تنفس صناعي حتى الآن.

وكان جونسون قد نقل إلى مستشفى "سانت توماس" بالعاصمة لندن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام، إلا أن حالته تدهورت يوم الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

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وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، القائم بأعمال رئيس الوزراء، إن جونسون سيعود قريبا للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان.

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

كان جونسون قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي، وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار هذا الوباء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 786 إلى 6159 حالة وفاة.

وذكرت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه تم إجراء اختبار لـ213181 شخصا، ثبتت إصابة 55242 منهم بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.