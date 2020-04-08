شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا في عُمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 مسقط - الخليج 365 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل ٤٨ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى ٤١٩ حالة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بلغ 72 حالة، فيما سجلت البلاد حالتي وفاة بالفيروس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا في عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.