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قيادي بمليشيا مصراته يشن هجوما عنيفا على تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

قيادي بمليشيا مصراته يشن هجوما عنيفا على تركيا

متابعات_ الخليج 365

شن القيادي البارز في مليشيات مصراتة، آمر سلاح المدفعية، فرج أخليل، هجوما على تركيا وحكومة فايز السراج، ليظهر عمق أزمة الخلافات الداخلية المشتعلة بين المليشيات المتحالفة مع السراج.

 

وقال أخليل إن الطيران المسير التركي وحده هو المسؤول عن تنفيذ سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع غربي سرت وشرقي مصراتة.

 

وأضاف أخليل، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، لماذا تحتفظ تركيا بتفاصيل الضربات التي تنفذها دون إطلاع أي من مسؤولي حكومة السراج، فمن يحدد لهم الأهداف؟ ومن يعطي الأوامر؟

 

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وكشف عن أن آمر غرفة العمليات المشتركة الخاصة بالمليشيات أسامة الجويلي "ليست لديه أي تفاصيل عن هذه العمليات".

 

وبين أنه خلال 10 أشهر من تكليفه لم يستطِع توجيه أي محاولة استهداف لقاعدة الوطية –التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر- ولا يعرف إلا خزانة البنك المركزي.

 

وأكد آمر سلاح المدفعية بمليشيات مصراتة على أن المخابرات التركية أصبحت تسير العملية العسكرية بالكامل لإدراكها "خيانة السراج ومستشاريه".

 

وكشف القيادي المليشياوي عن أن الأسلحة التي تم تسليمها للوجيلي والذخيرة بيعت في السوق السوداء، وجولات التفتيش الميدانية في المحاور لم تعثر سوى على 1000 بدلة عسكرية مرتداة من أصل 6 آلاف بدلة سلمها لهم الأتراك.

 

وأعلن أخليل تحديه لمخابرات السراج أن تكون لديها معلومات عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن مستشار السراج ومبعوثه إلى الأتراك "عثمان الريشي" متهم بالخيانة والعمالة

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