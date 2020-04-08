أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 7/4/2020 وفي أثناء عملية تفتيش الزائرين الوافدين إلى مباني ​السجن​ المركزي في ​رومية​، ضبط عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، /100/ غ. من مادة ​حشيشة الكيف​ مخبأة بطريقة محترفة مع إحدى السيدات، كانت تنوي تهريبها الى زوجها، وتدعى غ. ق. (مواليد عام 1982، لبنانية)، لافتة إلى ان التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف امرأة حاولت تهريب كمية من المخدرات الى زوجها داخل سجن رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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