ذكرت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ المواطنين أن الإلتزام في المنازل هو ​القاعدة​ الأساسية لمواجهة ​فيروس كورونا​، موضحة ان "الالتزام بالمنازل وعدم الخروج هو القاعدة الاساسية لمواجهة كورونا وان سير المركبات في الايام المسموح بها لا يتيح التنقل على الطرقات إلا عند الضرورة سواء أكان رقم اللوحة مفرد أو مزدوج".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تذكر المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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