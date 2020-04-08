فردي كيروز: حتى الساعة لا توجه لعزل مدينة بشري وسنجري فحوصات للناس

لفت رئيس بلدية بشري فردي كيروز في حديث تلفزيوني الى أن "بشري ليست بؤرة انتشار ​فيروس كورونا​"، مؤكدا أنه "من المعيب الكتابة أن المنطقة هي بؤرة انتشار".

واكد أننا "كأي منطقة ب​العالم​، ودخل الفيروس الى المدينة ويعالج بطريقة صحيحة ونقوم بخطة لاحتواء المرض عبر تكثيف الفحوصات لكل الذين تعاطوا مع من جاءت نتيجتهم ايجابية"، مضيفا: "قمنا بحوالي بـ200 فحص من أصل 5000 نسبة".

وشدد على أننا "نحاول مع كل الخيرين في بشري وخارج و​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ اتصل بالنائب ستريدا"، لافتا الى أن "كورونا موجود في نقطتين محددتين وليس منتشرا بكل ​القضاء​ وادارة ​مستشفى​ بشري تعالج الموضوع"، مشددا على أننا "على تواصل مع المبنين الذين ظهرت فيهم الحالات، وبالوقت الحاضر لا توجه لعزل بشري حتى ​الساعة​".