لفت رئيس بلدية بشري فردي كيروز في حديث تلفزيوني الى أن "بشري ليست بؤرة انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا أنه "من المعيب الكتابة أن المنطقة هي بؤرة انتشار".
واكد أننا "كأي منطقة بالعالم، ودخل الفيروس الى المدينة ويعالج بطريقة صحيحة ونقوم بخطة لاحتواء المرض عبر تكثيف الفحوصات لكل الذين تعاطوا مع من جاءت نتيجتهم ايجابية"، مضيفا: "قمنا بحوالي بـ200 فحص من أصل 5000 نسبة".
وشدد على أننا "نحاول مع كل الخيرين في بشري وخارج ووزير الصحة حمد حسن اتصل بالنائب ستريدا"، لافتا الى أن "كورونا موجود في نقطتين محددتين وليس منتشرا بكل القضاء وادارة مستشفى بشري تعالج الموضوع"، مشددا على أننا "على تواصل مع المبنين الذين ظهرت فيهم الحالات، وبالوقت الحاضر لا توجه لعزل بشري حتى الساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر فردي كيروز: حتى الساعة لا توجه لعزل مدينة بشري وسنجري فحوصات للناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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