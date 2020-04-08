مكتب الصفدي:دفع كلفة الدعم المعيشي الشهري لعدد من العائلات بطرابلس

أعلن مكتب النائب والوزير السابق ​محمد الصفدي​ ان "الصفدي عمد اعتبارًا من هذا الشهر إلى دفع كلفة الدعم المعيشي الشهري لعدد من العائلات في ​طرابلس​ و​الميناء​ من الفئات الأكثر حاجة، وذلك تحسسًا منه بالأوضاع الصعبة التي يمرّ بها المواطنون، وخصوصًا في مدينته، جرّاء توقّف الأعمال نتيجة تفشّي ​فيروس كورونا​." وشكر "الجهود التي قامت بها الجمعيات الخيرية"، داعيًاً "أهل الخير في طرابلس والميناء، وهم كثر، إلى التكاتف والتضامن في هذه الظروف الاستثنائية، والعمل يدًا واحدة من أجل دعم العائلات في هاتين المنطقتين وتعزيز صمود ​المجتمع اللبناني​ في مواجهة أزمة ​كوفيد 19​ العالمية وتداعيات ما بعد هذه ​الأزمة​".

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