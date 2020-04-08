الطبش تابعت مع خلف والمراد موضوع السجناء: ما تقوم به النقابتان خدمة وطنية مشرفة

حيت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ نقابتي المحامين في ​بيروت​ و​طرابلس​ "لما تقومان به لجهة ملاحقة طلبات تخلية سبيل ​السجناء​، وذلك ضمن خطوات خفض الاكتظاظ داخل السجون تداركا لانتشار "​الكورونا​".



وفي ​اتصال​ مع كل من النقيبين ​ملحم خلف​ و​محمد المراد​ ، تابعت الطبش ​تفاصيل​ الاجراءات واطلعت منهما على التعاون الكبير من قبل ​القضاة​، بحيث تجاوز عدد الطلبات المعالجة الـ800 طلب، وقد تم تنفيذ حوالى 200 تخلية سبيل في طرابلس و​الشمال​، وذلك عبر اعتماد وسائط المعلوماتية مما سرع من الاجراءات".

وأثنت على ما يقوم به النقيبان خلف ومراد، "كخدمة عامة بل وطنية، في مبادرة تدل على العمق الوطني لكلا النقابتين، وتحملهما المسؤولية في أوقات الازمات".

وقد توافقت الطبش مع النقيبين على "ضرورة عودة العمل الى ​مجلس النواب​، خصوصا لناحية مناقشة وإقرار القوانين الضرورية للمرحلة الحالية، ومنها إعفاء المحكومين الذين أنهوا محكوميتهم من تسديد الغرامات المحكومين بها، مما يساعد في عملية درء الخطر عن السجون، والتي للحين بقيت بعيدة عن الوباء"، كما حيت "خلية العمل المتكاملة بين النقابتين و​وزارة العدل​ والقضاة، على عملهم القانوني الموضوعي وعلى خدمتهم الوطنية، خصوصا في هذه الظروف".

