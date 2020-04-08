لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز إلى ان "الهيئة الوطنية هي التي أطلقت حملة المرأة من ​العنف الاسري​ منذ 10 أيام لأنه كان لدينا قلقا من ازدياد أعمال العنف بسب الحجر الصحي، ونحن تواصلنا مع ​قوى الامن​ لنسألهم عن التبليغات وللأسف رأينا ارتفاعا في هذا العدد". وأوضحت في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ ان "النسبة بدأت ترتفع منذ ما قبل ​فيروس كورونا​ بسبب الحالة الاقتصادية وزادت في شهر آذار إلى نسبة 100 بالمئة"، مشيرة إلى ان "السيدات اليوم يتحملن العبء الاكبر بمواجهة كورونا في المجال الطبي، ويلعبن دورا كبيرا في هذا المجال". وأضافت "إن قانون حمالية المرأة موجود لذلك اقترحنا بعض التعديلات عليه واللجنة الفرعية انتهت من دراسة التعديلات ونتمنى اقرارها لأنه من خلال هذه التعديلات رفعنا العقوبة على الرجل الذي يتعهد بعدم التعنيف مرة أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر كلودين عون روكز: نتمنى اقرار التعديلات على قانون حماية المرأة من العنف الاسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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