بدء الاجتماع الامني برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب

بدأ الاجتماع الامني برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ووزارء الدفاع ​زينة عكر​، الداخلية ​محمد فهمي​ والمالية ​غازي وزني​، وقادة ​الاجهزة الامنية​ في ​قصر بعبدا​ لعرض الاوضاع الامنية في البلاد وتقييم الاجراءات المتخذة. إضغط للمزيد

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