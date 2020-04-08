حكومة فرنسا: الاشتباه بوجود اصابات بكورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول

اعلنت ​الحكومة الفرنسية​ الاشتباه بوجود إصابات ب​فيروس كورونا​ لدى عدد من العاملين على حاملة الطائرات ​شارل ديغول​. يذكر ان ​فرنسا​ تخطت يوم أمس عتبة العشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 1417 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في ​المستشفيات​ ودور رعاية المسنين، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء. أصبحت فرنسا رابع دولة تتجاوز عتبة العشرة آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعد ​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​الولايات المتحدة​، حيث سجل معدل الزيادة في ​حالات​ الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي بزيادة 1417 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقارنة مع حصيلة الإثنين.

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