تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

اعلنت ​وزارة الصحة​ التونسية تسجيل 27 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623. وكانت السلطات التونسية، قد اعلنت أنها ستكون صارمة في تطبيق القانون في حق الأشخاص الحاملين لفيروس كوفيد-19 والذين لم يلتزموا بالحجر الصحي العام وتعليمات وزارة الصحة. هذا وأقرت السلطات التونسية الإغلاق التامّ منذ 22 آذار الماضي إلى حدود التاسع عشر من شهر نيسان الحالي، لكن وفي الأيام الأخيرة لم يتم احترامه من قبل العديد من الأشخاص ولُوحظ تهاون من قبل المواطنين في الالتزام بذلك.

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