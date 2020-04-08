مدينة ووهان تسمح للسكان بالمغادرة بعد 76 يوما من الحجر بسبب كورونا

بدأت مدينة ​ووهان​ ​الصين​ية السماح للناس بمغادرتها اليوم، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان. يذكر ان الصين عزلت المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 كانون الثاني الماضي، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى وربما مميت. وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين، بعد منتصف ليل أمس بخمسين دقيقة، وفتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا.

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