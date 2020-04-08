سلطنة عمان: تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتقع لـ419

اشارت ​سلطنة عمان​ الى أنه "تم تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتقع لـ419".

هذا واصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد، بسلطنة عمان، عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشى الفيروس، وقررت اللجنة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- فتح حساب مصرفى لتلقى التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 آذار 2020م، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.